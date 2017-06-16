Минобороны обнародовало подтверждающее уничтожение командного пункта ИГ фото
В результате авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ
В результате авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министерство обороны РФ в пятницу обнародовало фотографию, подтверждающую уничтожение командного пункта террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Ракки в Сирии.
«Следы
Ранее в пятницу в министерстве обороны сообщили, что лидер ИГ Ибрагима
«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — сказали в Минобороны РФ.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не располагает стопроцентным подтверждением информации о ликвидации