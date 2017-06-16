Минобороны обнародовало подтверждающее уничтожение командного пункта ИГ фото

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министерство обороны РФ в пятницу обнародовало фотографию, подтверждающую уничтожение командного пункта террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Ракки в Сирии.

Каким был и стал Алеппо

Ранее в пятницу в министерстве обороны сообщили, что лидер ИГ Ибрагима Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии 28 мая в результате российского авиаудара. Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — сказали в Минобороны РФ.