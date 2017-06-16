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14:31 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны обнародовало подтверждающее уничтожение командного пункта ИГ фото

В результате авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министерство обороны РФ в пятницу обнародовало фотографию, подтверждающую уничтожение командного пункта террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Ракки в Сирии.

«Следы ракетно-бомбового удара. Объект уничтожен», — говорится в комментарии к фотографии, распространенной военным ведомством. Фото сделано 29 мая.

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Ранее в пятницу в министерстве обороны сообщили, что лидер ИГ Ибрагима Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии 28 мая в результате российского авиаудара. Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — сказали в Минобороны РФ.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не располагает стопроцентным подтверждением информации о ликвидации аль-Багдади.

Комментарии
12
М К
АБ сейчас напишет, что это США уничтожили.
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Fox Mulder
АБ и тов. Маккейн ушли в запой,траур у девчат сегодня.
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Родионов Сергей
А ты о чем думаешь, когда просыпаешься-как там в России?
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Аль-Багдади, возможно, был уничтожен во время удара ВКС по Ракке
12:42 (мск)© Ньюстюб
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