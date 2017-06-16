СК проводит проверку по факту заболевания более 50 школьников в лагере под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом в детском оздоровительном лагере в городе Бердск в Новосибирской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Следственным отделом по городу Бердск СКР по Новосибирской области по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Шестеро из заболевших детей направлены в местную больницу. «Шесть детей госпитализированы в Бердскую городскую больницу, остальных забрали родители, они проходят амбулаторное лечение», — сказали ТАСС в ведомстве. Еще нескольких детей отправили в другие больницы, какие именно, не уточняется.

По данным следствия, в период с 13 по 15 июня 2017 года в расположенном в Бердске детском лагере «Юбилейный» 56 детей заболели острым ринофарингитом, которое сопровождается функциональным расстройством пищеварения.

Ринофарингит — воспалительный процесс, охватывающий слизистую оболочку горла и носа.