Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Киева спросил Путина, почему «Россия бросила Украину»
Что дарить врачам: главные правила
Неудобные вопросы в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Умер актер Алексей Баталов
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине «выставили на продажу» завтрак с чиновницей – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
20Скончался актер Алексей Баталов
15:20 (мск), источник: ТАСС

СК проводит проверку по факту заболевания более 50 школьников в лагере под Новосибирском

Шестеро из них госпитализированы.

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом в детском оздоровительном лагере в городе Бердск в Новосибирской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Следственным отделом по городу Бердск СКР по Новосибирской области по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Шестеро из заболевших детей направлены в местную больницу. «Шесть детей госпитализированы в Бердскую городскую больницу, остальных забрали родители, они проходят амбулаторное лечение», — сказали ТАСС в ведомстве. Еще нескольких детей отправили в другие больницы, какие именно, не уточняется.

По данным следствия, в период с 13 по 15 июня 2017 года в расположенном в Бердске детском лагере «Юбилейный» 56 детей заболели острым ринофарингитом, которое сопровождается функциональным расстройством пищеварения.

Ринофарингит — воспалительный процесс, охватывающий слизистую оболочку горла и носа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
СК допросил онкобольную из Апатитов, обратившуюся к Путину
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Число жертв пожара в лондонской многоэтажке достигло 30 человек
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь