Число жертв пожара в лондонской многоэтажке достигло 30 человек

«Ряд останков не подлежит идентификации», — заявил начальник полицейского управления города Стьюарт Канди, которого цитирует BBC News. Он также уточнил, что эти данные не являются окончательными, число погибших будет расти.

Кроме того, Канди подтвердил, что предварительное следствие не выявило никаких следов умышленного поджога здания.

Ранее, 15 июня, власти сообщили о 17 погибших. При этом несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

В ночь на 14 июня в жилом 24-этажном доме начался сильный пожар. В его тушении принимали участие 40 пожарных расчетов. По данным британских СМИ, в момент возгорания в здании могли находиться до 600 человек.