Глава села, подарившая сыну муниципальную землю, отстранена от должности
Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Челябинский областной суд сегодня, 16 июня, узаконил решение первой инстанции об отстранении от должности главы
«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы в отношении Газизовой, оставил без изменений по существу два постановления Кунашакского районного суда от 5 мая 2017 года: одним она временно, на период проведения предварительного следствия, отстранена от должности главы сельского поселения, вторым — ей отказано в удовлетворении жалобы об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
По ее словам, оба постановления обжаловал адвокат Газизовой, который настаивал на их отмене, однако областной суд, признав судебные акты первой инстанции законными и обоснованными, оставил жалобы без удовлетворения.
Ранее прокуратура сообщала, что глава
По версии следствия, чиновница в 2013—2014 годах незаконно выдала двум гражданам выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельные участки в селе
Общая сумма ущерба превысила 84 тыс. рублей, который был возмещен в ходе расследования уголовного дела путем возврата земельного участка, оформленного на сына Газизовой, в муниципальную собственность. Другой земельный участок по решению суда возвращен законному владельцу.
В настоящее время уголовное дело по существу рассматривается в Кунашакском районном суде.