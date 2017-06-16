Глава села, подарившая сыну муниципальную землю, отстранена от должности

Челябинский областной суд сегодня, 16 июня, узаконил решение первой инстанции об отстранении от должности главы Усть-Багарякского сельского поселения (Кунашакский район) Эльзы Газизовой, обвиняемой в коррупции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы в отношении Газизовой, оставил без изменений по существу два постановления Кунашакского районного суда от 5 мая 2017 года: одним она временно, на период проведения предварительного следствия, отстранена от должности главы сельского поселения, вторым — ей отказано в удовлетворении жалобы об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, оба постановления обжаловал адвокат Газизовой, который настаивал на их отмене, однако областной суд, признав судебные акты первой инстанции законными и обоснованными, оставил жалобы без удовлетворения.

Ранее прокуратура сообщала, что глава Усть-Багарякского сельского поселения Эльза Газизова обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В пресс-службе облсуда уточнили, что 27 апреля 2017 года ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновница в 2013—2014 годах незаконно выдала двум гражданам выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельные участки в селе Усть-Багаряк, на основании которых они зарегистрировали на них право собственности. Один из эпизодов преступной деятельности Газизовой связан с оформлением права собственности на земельный участок площадью 500 кв. метров ее сыном. Другой гражданин на основании незаконно выданной выписки оформил собственность на земельный участок площадью 1 182 кв. метров.

Общая сумма ущерба превысила 84 тыс. рублей, который был возмещен в ходе расследования уголовного дела путем возврата земельного участка, оформленного на сына Газизовой, в муниципальную собственность. Другой земельный участок по решению суда возвращен законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело по существу рассматривается в Кунашакском районном суде.