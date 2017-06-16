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15:17 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские купили у омички 100 нелегальных SIM-карт

После контрольной закупки женщину задержали.

100 SIM-карт, зарегистрированных на на несуществующие компании, изъяли полицейские у 25-летней омички, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Стражам порядка о продаже карт без договора сообщили сотрудники регионального Роскомнадзора. Полицейские провели контрольную закупку в частном доме на ул. 33-я Северная и задержали женщину, которая им продала 100 штук за 3 тыс. рублей. Их она купила через Интернет.

На девушку составили административные протоколы по ст. 13.30 и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии). По ним омичке грозит штраф до 5 тыс. рублей.

В полиции объяснили, что за заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом и за невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, накладывается штраф на граждан от 2 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 50 тыс., на юрлиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

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