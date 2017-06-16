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15:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске легковушка подрезала маршрутку с пассажирами

Инцидент произошел на Левом берегу Омска, на автомобильном кольце у Ленинградского моста.

По предварительным данным 30-летний водитель «Мицубиши Галант» подрезал микроавтобус с пассажирами при перестроении. Водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения и угодил в столб.

Пострадавших нет. Решается вопрос о компенсации ущерба, так как у водителя легкового автомобиля не было страховки.

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