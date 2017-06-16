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15:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Три человека оказались в больнице после массового ДТП в Воронежской области

Среди пострадавших — 14-летний школьник.

В результате аварии, которая произошла сегодня, 16 июня, в Павловском районе, в больнице оказались три человека. На трассе М-4 «Дон» в районе 10 утра москвич за рулём «Хонды Аккорд» на встречке влетел в «Форд-Куга».

Как сообщили в региональном ГУ МВД, после этого «Форд» столкнулся с «Мерседес-Бенц Спринтер», и опрокинулся.

Медицинская помощь понадобилась 37-летнему водителю автомобиля «Форд» и его 14-летний пассажиру. Они оба жители Ставропольского края. В больницу также доставили 35-летнего водителя «Мерседеса».

Проверку по факту ДТП проводит полиция.

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