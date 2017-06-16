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15:37 (мск), источник: Известия

Мизулина о деле «пьяного» мальчика: результаты расследования фильсифицированы

Сенатор Елена Мизулина настаивает на проведении новой экспертизы по факту гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Железнодорожном.

Новость
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Следователи выяснили, что эксперт, нашедший в крови мальчика 2,7 промилле, не проводил экспертизу, а просто подписал присланные результаты исследований, даже не читая их.

«То, что эксперт подписал результаты экспертизы не глядя, сильно меняет дело. Сотрудники полиции опираются на заключения экспертов. Полиция не может выйти за пределы экспертного заключения. Ответы на оставшиеся вопросы могут дать эксгумация тела и повторная судебная экспертиза», — сказала Мизулина.

Она добавила, что если сомнения насчет первоначальной экспертизы подтвердятся, то к ответственности необходимо будет привлечь экспертов, давших заключение. Также нужно будет установить всех причастных к фальсификации обстоятельств трагедии.

«Я убеждена, наказание виновным должно быть максимально жестким. Фальсификация результатов расследования — это обман народа и предательство», — подчеркнула сенатор.

Комментарии
10
Александр Гуриков
Все верно она сказала.
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Митя Ка
Пора этой женщине и о своем сыне подумать и помочь ему
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Иван Иванов
Всех ,нормальных людей,поражает наглое поведение ,таких куриц. Откуда это общество взялось???А дальше,что нам ожидать от тех,которые сейчас ЕГЭ сдают в школах ??? УЖАС.
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