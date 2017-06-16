Число погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех

«На данный момент три человека погибли, 18 пострадали», — сказали в пресс-службе. Ранее ведомство сообщало о двух погибших.

ДТП произошло около 11:30 на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По данным замглавы Матвеево-Курганского района, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной Донецкой народной республики. Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской области и граничит с Донецкой областью Украины.