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15:27 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На данный момент три человека погибли, 18 пострадали», — сказали в пресс-службе. Ранее ведомство сообщало о двух погибших.

ДТП произошло около 11:30 на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По данным замглавы Матвеево-Курганского района, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной Донецкой народной республики. Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской области и граничит с Донецкой областью Украины.

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