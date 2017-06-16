112: в Калининграде внедорожник сбил женщину с 8-месячным ребенком

Авария произошла около 11 часов утра на улице Павлика Морозова. Женщина сообщила, что переходила с ребенком на руках дорогу по пешеходному переходу. В этом время ее сбил внедорожник, двигавшийся задним ходом. Водитель с места ДТП скрылся. Информация была передана в экстренные службы, пострадавшая была госпитализирована.