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16:53 (мск), источник: Новый Калининград

112: в Калининграде внедорожник сбил женщину с 8-месячным ребенком

В Калининграде под колесами автомобиля пострадала женщина, которая переходила дорогу с восьмимесячным ребенком. Об этом в пятницу сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

Источник: Новый Калининград

Авария произошла около 11 часов утра на улице Павлика Морозова. Женщина сообщила, что переходила с ребенком на руках дорогу по пешеходному переходу. В этом время ее сбил внедорожник, двигавшийся задним ходом. Водитель с места ДТП скрылся. Информация была передана в экстренные службы, пострадавшая была госпитализирована.

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