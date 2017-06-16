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16:48 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура проверит соблюдение процессуальных норм при расследовании ДТП в Балашихе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Подмосковная прокуратура истребовала материалы резонансного ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель прокуратуры Московской области Марина Каурова.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время материалы находятся в прокуратуре области. Проверяется соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования», — сказала Каурова.

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Она отметила, что «при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования».

Накануне пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что женщина-водитель, насмерть сбившая шестилетнего мальчика, якобы находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, отпущена под подписку о невыезде.

«В отношении водителя, сбившего ребенка в Балашихе 23 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть)», — говорилось в сообщении пресс-службы.

По версии полиции, 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе женщина сбила шестилетнего мальчика, он погиб. В МВД отмечают, что по результатам экспертизы установлено, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщине предъявлено обвинение.

В пресс-службе подмосковного главка МВД добавили, что решается вопрос об эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.

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