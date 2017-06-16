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16:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Неизвестные жестоко избили охранника ЧОПа в Нижнем Новгороде

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию тяжелого несчастного случая.

Неизвестные жестоко избили охранника частного охранного предприятия в Нижнем Новгороде, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

9 июня 41-летний старший смены во время дежурства на посту охраны одного из объектов подвергся нападению неизвестных.

Мужчину избили, с места происшествия он был доставлен в больницу. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

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