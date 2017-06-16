Начальнику Сызранского военного госпиталя заменили уголовное наказание на судебный штраф

Как сообщили в суде, Сибряева обвиняли в том, что являясь должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными полномочиями, он использовал служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, а именно фиктивно трудоустроил в филиал военного госпиталя гражданина, хотя знал, что тот фактически не собирался исполнять свои обязанности. А по решению Сибряева и по мере возникновения необходимости этот человек должен был выполнять иные работы в интересах филиала военного госпиталя.

Для этого Сибряев организовал незаконное внесение подчиненными в табеля учета рабочего времени сведений о якобы исполнении «сотрудником» своих служебных обязанностей в полном объеме и незаконной выплаты ему заработной платы. При этом «сотрудник» фактически свои служебные обязанности в филиале не исполнял.

В результате действий Сибряева, действующего в нарушении штатной и финансовой дисциплины, на банковский счет фиктивного работника от имени филиала госпиталя начислили деньги, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также причинение собственнику имущественного вреда.