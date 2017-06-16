Начальнику Сызранского военного госпиталя заменили уголовное наказание на судебный штраф

Как сообщили в суде, Сибряева обвиняли в том, что являясь должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными полномочиями, он использовал служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, а именно фиктивно трудоустроил в филиал военного госпиталя гражданина, хотя знал, что тот фактически не собирался исполнять свои обязанности. А по решению Сибряева и по мере возникновения необходимости этот человек должен был выполнять иные работы в интересах филиала военного госпиталя.
Для этого Сибряев организовал незаконное внесение подчиненными в табеля учета рабочего времени сведений о якобы исполнении «сотрудником» своих служебных обязанностей в полном объеме и незаконной выплаты ему заработной платы. При этом «сотрудник» фактически свои служебные обязанности в филиале не исполнял.
В результате действий Сибряева, действующего в нарушении штатной и финансовой дисциплины, на банковский счет фиктивного работника от имени филиала госпиталя начислили деньги, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также причинение собственнику имущественного вреда.
Представитель потерпевшей стороны сообщила суду, что Сибряев в полном объеме возместил ущерб, в связи с чем она не возражала против удовлетворения ходатайства. Поддержал ходатайство и прокурор.
Действия Сибряева квалифицировали по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из иной личной заинтересованности и повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства».
В суде сообщают, что в своем ходатайстве замруководителя ВСО СК России по Самарскому гарнизону просил прекратить уголовное дело в отношении Сибряева и назначить ему штраф, предусмотренный ст. 104.4 УК РФ.
В суде начальник госпиталя и его защитник поддержали ходатайство и просили его удовлетворить. При этом Сибряев пояснил, что согласен с обстоятельствами, установленными во время расследования, а выводы замруководителя ВСО СК России по Самарскому гарнизону, изложенные в ходатайстве, он не оспаривает.
Представитель потерпевшей стороны сообщила суду, что Сибряев в полном объеме возместил ущерб, в связи с чем она не возражала против удовлетворения ходатайства. Поддержал ходатайство и прокурор.
В итоге суд учел, что Сибряев к уголовной ответственности привлекается впервые, возместил ущерб, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, и освободил его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, прекратил уголовное дело в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, а также назначил штраф 30 тыс. рублей.