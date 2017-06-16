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16:41 (мск), источник: РБК

СК возбудил дело о халатности после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком

СКР принял решение возбудить уголовное дело по статье «халатность» после разговора руководства ведомства с отцом сбитого в Железнодорожном шестилетнего мальчика, в крови которого экспертиза ранее обнаружила алкоголь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика в городе Железнодорожный, который погиб под колесами автомобиля. Сообщение размещено на сайте ведомства.

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Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным

Представители Следственного комитета России по Московской области провели встречу с отцом ребенка. После нее следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье халатность (ст. 293 УК РФ).

23 апреля автомобиль в подмосковном Железнодорожном наехал на мальчика и протащил его более 10 м. По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи камер видеонаблюдения, были уничтожены. Кроме того, экспертиза крови погибшего мальчика показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

В сообщении СКР говорится, что эксперты, которые выдали заключение об алкоголе в крови у ребенка, уже допрашиваются следователями.

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