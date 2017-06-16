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16:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд перенес рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде на 18 июля

Суд назначил очередное рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде на 18 июля. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Ленинском районном суде 16 июня 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

16 июня состоялось заседание суда по делу об обрушившемся в 2014 году доме на ул. Самочкина, фигурантами которого являются глава администрации города Сергей Белов (в 2011—2013 годах замглавы Ленинского района) и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова (она покинула пост в апреле 2017 года, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Согласно предоставленной информации, на сегодняшнем заседании были заслушаны показания семи потерпевших. Следующее заседание по делу назначено на 18 июля из-за отпусков адвокатов.

На предыдущем заседании суда — 13 июня — суд в третий раз отказал адвокатам в ходатайстве о возвращении дела прокурору. Дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось ранее, дело по факту обрушения дома было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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