Мосгорсуд снизил срок ареста оппозиционера Навального на пять дней

Таким образом, решение Симоновского районного суда города Москвы о признании Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ было изменено в части назначения наказания.

Акция основателя ФБК Навального в центре Москвы 12 июня по согласованию с властями города должна была состояться на проспекте Академика Сахарова, однако за несколько часов до мероприятия оппозиционер призвал своих сторонников изменить маршрут и выйти на Тверскую улицу.

В связи с этим он и около пятисот человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.