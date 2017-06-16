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16:54 (мск), источник: РАПСИ

Мосгорсуд снизил срок ареста оппозиционера Навального на пять дней

МОСКВА, 16 июн — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд снизил срок административного ареста, назначенного оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному за нарушение порядка на несанкционированной акции в столице 12 июня, с 30 суток до 25 дней, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Источник: Reuters
Фоторепортаж
Акции протеста 12 июня

Таким образом, решение Симоновского районного суда города Москвы о признании Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ было изменено в части назначения наказания.

Акция основателя ФБК Навального в центре Москвы 12 июня по согласованию с властями города должна была состояться на проспекте Академика Сахарова, однако за несколько часов до мероприятия оппозиционер призвал своих сторонников изменить маршрут и выйти на Тверскую улицу.

В связи с этим он и около пятисот человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

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