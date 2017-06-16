После ДТП с двумя автобусами в Ростовской области возбудили уголовное дело

По данным ГУМВД, ДТП произошло на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека. Ранее в МВД заявляли, что 23 человека обратились за медицинской помощью, 11 госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась в том числе трем детям, один ребенок госпитализирован.

«Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”, число пострадавших увеличилось до 30 человек, четыре человека погибли», — пояснила Устименко.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что в данный момент виновник аварии не установлен, ведется расследование. По словам представителя полиции, автобусы столкнулись на перекрестке. Один из них находился на главной, а другой — на второстепенной дороге. По информации источника агентства, один автобус следовал по маршруту Донецк (Украина) — Ростов-на-Дону, второй — из Александровки в Курган (Матвеево-Курганский район).

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение. Временно исполняющий обязанности главы УГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил проверить компании, которым принадлежат попавшие в ДТП автобусы.