Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Что дарить врачам: главные правила
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
18:20 (мск), источник: РИА Новости

После ДТП с двумя автобусами в Ростовской области возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту крупного ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области, число пострадавших увеличилось до 30 человек, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко.

По данным ГУМВД, ДТП произошло на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека. Ранее в МВД заявляли, что 23 человека обратились за медицинской помощью, 11 госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась в том числе трем детям, один ребенок госпитализирован.

«Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”, число пострадавших увеличилось до 30 человек, четыре человека погибли», — пояснила Устименко.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что в данный момент виновник аварии не установлен, ведется расследование. По словам представителя полиции, автобусы столкнулись на перекрестке. Один из них находился на главной, а другой — на второстепенной дороге. По информации источника агентства, один автобус следовал по маршруту Донецк (Украина) — Ростов-на-Дону, второй — из Александровки в Курган (Матвеево-Курганский район).

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение. Временно исполняющий обязанности главы УГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил проверить компании, которым принадлежат попавшие в ДТП автобусы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Умер Гельмут Коль
СК возбудил дело после проверки ДТП с «пьяным» ребенком
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
События недели в фотографиях
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь