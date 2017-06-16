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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

Вынесен приговор десяти гомельчанам, распространявшим психотропы

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля сегодня огласил приговор по уголовному делу по обвинению десяти человек в распространении особо опасных психотропных веществ, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Источник: БЕЛТА

Уголовное дело рассматривали в суде около полугода. На скамье подсудимых оказались девять парней и одна девушка. На момент совершения преступления двое из них не достигли совершеннолетия.

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Участники организованной группы покупали мелкие партии психотропов в интернет-магазине, а затем делали так называемые закладки для потребителей. В числе предъявленных обвинений — приобретение, хранение, сбыт, попытка хищения наркотиков.

Самый младший из них приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Еще одному участнику организованной группы назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения. Максимальные сроки — 11,5 года лишения свободы — получили двое, в том числе девушка.

Некоторым из обвиняемых назначено принудительное лечение от наркомании по месту отбытия наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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