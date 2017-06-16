Трое волгоградцев похитили из банков 739 миллионов рублей

Как сообщают ВДТВ в прокуратуре Волгоградской области, с 2010 по 2014 годы волгоградец создал организованную преступную группу, призванную похищать деньги из банков. К участию в ней он привлек свою знакомую, которая вовлекла в преступную деятельность эксперта группы по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков.

Группа разработала план хищения денег из банков через фиктивное кредитование подконтрольных ему предприятий посредством предоставления заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также ложных сведений о целях использования кредитных средств.

Дама в группе отвечала за изготовление подложной документации и последующему ее предоставлению в банки. Сотрудник банка всячески способствовал принятию положительных решений о получении кредитов.

Двум финансово-кредитным учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 миллионов рублей.

С июня 2010 года по февраль 2011 года подозреваемые легализовали часть похищенных денег в сумме 118 миллионов рублей через фиктивные финансовые операции с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Обвиняемые не признали вину в инкриминируемых деяниях. По двум статьям УК подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет по части 4 статьи 159 УК РФ, по части 4 статьи 174.1 УК РФ — до 7 лет.

Организатор группы ожидать суд будет, находясь под стражей, женщина — под домашним арестом.

Дело в отношении сотрудника банка выделено в отдельное производство. В отношении него Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.