В Воронеже сломавшая плечо в автобусе женщина отсудила у перевозчика 80 тыс рублей

Воронежская пенсионерка отсудила у ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-1» 80 тыс. рублей за перелом плеча. Женщина упала в резко поехавшем автобусе «ПАЗ» маршрута № 54, сообщила областная прокуратура в пятницу, 16 июня.

Инцидент произошел на улице 9 Января на остановке «Колледж» в августе 2015 года. Женщина подала иск на перевозчика. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью 70-летней пенсионерки нанесли тяжкий вред.

Коминтерновский районный суд согласился с требованием прокурора о возмещении морального вреда пенсионерке.