Источники сообщили о гибели 70 человек при пожаре в Лондоне

Ранее экстренные службы сообщили о 30 погибших, однако предупредили, что это число может возрасти.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

В настоящее время родственники и близкие погорельцев участвуют в демонстрации в здании районной управы, требуя предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.