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19:52 (мск), источник: РИА Новости

Источники сообщили о гибели 70 человек при пожаре в Лондоне

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Мария Табак. Пожар в лондонском районе Северный Кенсингтон, предположительно, унес жизни 70 человек, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на близкие к расследованию источники.

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Ранее экстренные службы сообщили о 30 погибших, однако предупредили, что это число может возрасти.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

В настоящее время родственники и близкие погорельцев участвуют в демонстрации в здании районной управы, требуя предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.

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