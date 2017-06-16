В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком и дорожным катком
Сегодня, 16 июня, примерно в 16.00 серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в Мечетлинском районе Башкирии.
Сегодня, 16 июня, примерно в 16.00 серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в Мечетлинском районе Башкирии.
Детали аварии с участием грузовика и асфальтоукладчика рассказал в своем блоге глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.
Как сообщили в ГИБДД, 57-летний житель Свердловской области, управлявший грузовиком Hyundai, двигаясь на большой скорости по трассе, врезался в стоящий у обочины асфальтоукладчик, а также задел одного из дорожных рабочих, который находился в этот момент на проезжей части.
50-летний рабочий и водитель грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия.
ДТП случилось во время сильного ливня, который мог сыграть в случившемся свою роковую роль, поскольку ограничил видимость на трассе.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.