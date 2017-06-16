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23:02 (мск), источник: Nakanune.ru

На Белоярском водохранилище утонул ребенок

Сегодня днем во время купания в Белоярском водохранилище утонул 10-летний мальчик. Следователи начали проверку по факту несчастного случая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По предварительным сведениям, ребенок купался вместе с друзьями. К сожалению, мальчик утонул. Его тело уже извлечено из воды. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошел несчастный случай. Известно, что семья, в которой проживал мальчик, на учете в органах системы профилактики не состояла.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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