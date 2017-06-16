На Белоярском водохранилище утонул ребенок

По предварительным сведениям, ребенок купался вместе с друзьями. К сожалению, мальчик утонул. Его тело уже извлечено из воды. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошел несчастный случай. Известно, что семья, в которой проживал мальчик, на учете в органах системы профилактики не состояла.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.