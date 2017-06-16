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20:42 (мск), источник: УНИАН

Суд арестовал соучастника убийства Вороненкова на два месяца без права залога

Ярославу Тарасенко инкриминируется умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Источник: УНИАН

Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога 36-летнего жителя Павлограда Ярослава Тарасенко, которого накануне задержали по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Указанное решение Голосеевский райсуд столицы принял на заседании в пятницу, 16 июня 2017 года.

Мужчине инкриминируется п. 12 ч.2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

«В ходе судебного заседания прокурором были приведены обоснованные доказательства причастности указанного лица к организации и непосредственного совершения убийства Д. Вороненкова. Кроме того, в своем ходатайстве прокурор отметил, что указанный человек одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

При этом в качестве рисков прокурор указал на возможность подозреваемого скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение в расследовании или иным образом препятствовать уголовному производству.

Суд, учитывая доводы прокурора, признал их обоснованными и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток.

Срок действия постановления судом определено до 13 августа 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Дениса Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.

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