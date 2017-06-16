В Москве задержан таксист, взявший с чилийского журналиста 50 тыс. рублей за поездку
Гаспар Саез Миранд за эту сумму доехал от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза».
Гаспар Саез Миранд за эту сумму доехал от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза».
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали таксиста, который взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до гостиницы в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в
16 июня сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей. Эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза».
Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes. Задержанным оказался житель Московской области. Сейчас подозреваемый в отделе полиции даёт показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».