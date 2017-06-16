В Уфе задымилось здание Курултая
УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня около 22.00 произошло задымление в здании Госсобрания -Курултая РБ.
УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня около 22.00 произошло задымление в здании Госсобрания -Курултая РБ.
Прибывшие пожарные обнаружили, что горения нет. Как выяснилось, в техническом помещении случилось короткое замыкание проводов светильника. В результате инцидента никто не пострадал. Следующим к предполагаемому месту происшествия пожарным бригадам дали отбой, сообщили в МЧС по Башкирии.