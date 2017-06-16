Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Йога защищает от рака и депрессии
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Мама 6-месячного ребенка запустила новый тренд в соцсетях
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
23:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе задымилось здание Курултая

УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня около 22.00 произошло задымление в здании Госсобрания -Курултая РБ.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горения нет. Как выяснилось, в техническом помещении случилось короткое замыкание проводов светильника. В результате инцидента никто не пострадал. Следующим к предполагаемому месту происшествия пожарным бригадам дали отбой, сообщили в МЧС по Башкирии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Трамп заявил об отмене решения по нормализации отношений с Кубой
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Следователи возбудили два новых дела в отношении главы Чебоксар
Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
События недели в фотографиях
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь