Массовая авария на М1: УАЗ протаранил колонну байкеров Iron Pride
В аварии пострадали как минимум четыре мотоциклиста, при этом трое из них были доставлены машина скорой в реанимацию.
В аварии пострадали как минимум четыре мотоциклиста, при этом трое из них были доставлены машина скорой в реанимацию.
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Четыре мотоциклиста пострадали в результате массового ДТП на трассе М1 в Борисовском районе, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла вечером в пятницу на 434-м километре автодороги «Брест — Минск — Граница Российской Федерации» в Борисовском районе.
Как сообщают очевидцы, автомобиль УАЗ на сцепке буксировал другую такую же машину. В
Сообщается, что в аварии пострадали как минимум четыре мотоциклиста, при этом трое из них были доставлены машиной скорой помощи в реанимацию.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
По неподтвержденной информации, колонна состояла из мотоциклистов минского байкерского клуба Iron Pride.