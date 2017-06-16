Массовая авария на М1: УАЗ протаранил колонну байкеров Iron Pride

Авария произошла вечером в пятницу на 434-м километре автодороги «Брест — Минск — Граница Российской Федерации» в Борисовском районе.

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Четыре мотоциклиста пострадали в результате массового ДТП на трассе М1 в Борисовском районе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, автомобиль УАЗ на сцепке буксировал другую такую же машину. В какой-то момент из-за заклинившей жесткой сцепки они протаранили колонну байкеров, которая направлялась из Минска в сторону Борисова.

Сообщается, что в аварии пострадали как минимум четыре мотоциклиста, при этом трое из них были доставлены машиной скорой помощи в реанимацию.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

По неподтвержденной информации, колонна состояла из мотоциклистов минского байкерского клуба Iron Pride.