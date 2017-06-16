Следователи возбудили два новых дела в отношении главы Чебоксар

Следственный комитет России 18 мая сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о злоупотреблении должностными полномочиями. Региональное отделение «Единой России» приостановило ее членство в партии «до установления результатов рассмотрения уголовного дела».

Московский районный суд Чебоксар в пятницу избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Клементьевой запрещено выходить из помещения по месту установленного проживания без разрешения органа предварительного следствия, за исключением времени ежедневных прогулок в районе дома в период с 13 до 14 часов, а также общаться со всеми участниками уголовного судопроизводства, за исключением своих защитников.

Читайте также Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии

«В настоящее время по материалам, предоставленным УФСБ по Чувашской Республике, в отношении нее возбуждено два новых уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ей официально предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении. По версии следствия, Клементьева знала, что право собственности возглавляемого ей ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» на здание водолечебницы, возведенное без необходимых разрешений на земельном участке по улице Волкова в Чебоксарах и фактически приобретенное в собственность этой страховой компанией, не зарегистрировано в установленном законом порядке. В 2013 году она путем раздела указанного земельного участка незаконно сформировала и поставила на кадастровый учет новый земельный участок площадью 1 777 квадратных метров без учета фактического наличия на нём здания водолечебницы.

Читайте также Вице-губернатора Владимирской области задержали по подозрению во взятке