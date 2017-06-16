Поехал по путевке: мать о смерти своего ребенка после дня в лагере

ГРОДНО, 16 июн — Sputnik. Семья умершего в больнице после дня в лагере девятилетнего Влада хочет быстрее найти и наказать виновных. Причину смерти ребенка им обещали сообщить после экспертизы, которая будет длиться примерно 1,5 месяца.

«Владик не хотел ехать в лагерь, все говорил: «Папочка, не вези», — рассказывает Людмила, мама погибшего ребенка, который поехал в детский оздоровительный лагерь, а затем умер в гродненской больнице. Беременная четвертым ребенком женщина после страшной новости попала в реанимацию.

Владик был самым младшим, третьим, ребенком. Старшая сестра в этом году окончила девятый класс, брату Андрею — 11 лет. Здесь семья живет в небольшом доме вместе с бабушкой поселка Пограничный. Сам Владик большую часть времени жил не дома, а в Гродно — в школе для детей с нарушениями зрения.

«Он с одним глазиком, плохо видел. Забирали его только на выходные и на каникулы. С трех лет так. Рос практически без мамы. А в этом году, как только приехал домой, так сразу заболел. В конце мая неделю провел в Гродно в инфекционной больнице с бронхитом. Выписали, анализы были хорошие, домой приехал здоровым», — говорит Людмила.

Вскоре женщине позвонили из социальной службы и сказали, что есть бесплатная путевка в детский лагерь под Берестовицей.

«Решили, что если анализы у Владика хорошие, то пусть едет. Я с начала апреля все время лежу в роддоме, потому что беременность тяжелая», — добавляет женщина.

По словам матери, сам Владик ехать в лагерь не хотел. Как только муж Людмилы сказал об этом, то стал плакать, проситься: «Папочка, только не вези, не хочу».

Социальные работники настаивали, говорили: «Надо». Объясняли, что Людмила постоянно в больнице, а ее муж, хоть и содержит детей, но не родной отец. Мол, одному будет сложно следить за детьми. В итоге Владик отправили в ДОЛ «Берестовицкий», а его старшего брата — в пришкольный лагерь.

Привезли Владика в лагерь во вторник, 6 июня. По словам старшей сестры, он был здоровым, ни на что не жаловался. Перед отъездом бегал и играл с детьми во дворе.

«Живым брата в последний раз видела в пятницу. Приехала в лагерь, привезла одежду, печенье. Но он его даже не ел. В лагере сказали, что Владик лежит в изоляторе, его тошнило, температура поднялась до 39,5, но ее сбили, сделали укол», — вспоминает Наташа.

«Не предупредили родителей, даже скорую не вызывали сразу», — добавляет девочка. Как уточнила Людмила, в Берестовицкую районную больницу мальчика отвезли только на следующий день. А ближе к пяти часам вечера отправили в реанимацию в Гродно, уже в очень тяжелом состоянии. На следующее утро ребенок скончался.

Когда Людмиле сообщили о смерти Владика, ей стало плохо. Ее перевели в Гродно в перинатальный центр в реанимацию. Теперь состояние улучшилось. Врачи, и родственники каждый день поддерживают женщину. «Говорим, что Влада уже не вернешь, а сейчас надо думать о еще не рожденном малыше», — говорит Наташа.

«Он у нас был очень славный ребенок. Не по годам рассудительный. Даже со взрослыми мог вести беседу, найти общие темы», — рассказывает мать.

Владика похоронили в минувший вторник, но его семья до сих пор не знает даже предварительной причины смерти. По словам родителей, во время вскрытия ничего не обнаружили. Теперь нужно ждать результаты экспертизы. Это примерно 1,5 месяца.

Людмила призналась, что на следующий же день забрала среднего сына из школьного лагеря. Говорит, что не хочет рисковать: «Дома надежнее. Кто знает, из-за чего Владик умер. Может, из-за еды некачественной».