Суд отпустил участника столкновений перед концертом Билык в Одессе

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Малиновский районный суд Одессы суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу, который 8 июня был участником акции против выступления певицы Ирины Билык.

Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации «Черная сотня», которые встали на защиту певицы.

Ганул подозревается в том, что во время акции протеста ударил тогда полицейского, сообщает «Думская».