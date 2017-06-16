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16 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Суд отпустил участника столкновений перед концертом Билык в Одессе

Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе 8 июня произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Одного из задержанных активистов — Демьяна Ганула — отпустили под личное обязательство.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Малиновский районный суд Одессы суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу, который 8 июня был участником акции против выступления певицы Ирины Билык.

Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации «Черная сотня», которые встали на защиту певицы.

Ганул подозревается в том, что во время акции протеста ударил тогда полицейского, сообщает «Думская».

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Представитель прокуратуры настаивал на домашнем аресте, так как считает, что активист может оказывать давление на потерпевшего, свидетелей и «совершить другие уголовные преступления». Защита, в свою очередь, утверждал, что большинство свидетелей происшествия — полицейские, на которых его подзащитный не сможет оказать давление.

В результате суд постановил отпустить Ганула под личное обязательство.

Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции. Между тем активисты намерены в пятницу митинговать под зданием облуправления Нацполиции в Одессе.

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