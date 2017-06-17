Член Нацкорпуса привез киллера на место убийства Вороненкова — прокуратура

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Павлограде Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, ему сообщено о подозрении.

«Он подозревается в участии в организации убийства. Кроме того, он согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», — заявила Максимец, которую цитирует телеканал «112 Украина».

В то же время, по мнению адвоката Романа Гайдая, который представляет интересы Тарасенко, доказательства прокуратуры в суде были недостаточными.

«При рассмотрении самого ходатайства доводов со стороны органа досудебного расследования, по нашему мнению, было недостаточно. Суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают», — заявил Гайдай.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье «умышленное убийство». Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне «Донбасс»), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой («Единая Россия»), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.