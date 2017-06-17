Во Львове ночью пытались поджечь два банка

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В ночь на субботу во Львове произошло возгорание в помещении «БМ Банка», сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Площадь Старый Рынок 8, пожар в банке “БМ Банк”. По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет, похожий на бутылку, в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения, пожар удалось ликвидировать», — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видео с места происшествия.

Кроме того, по данным активистов группы Варта-1, это не единственное подобное происшествие во Львове этой ночью.

«Также мы узнали, что это не первое происшествие за сегодня. Примерно в то же время (2:30) такое же происшествие произошло на ул. Низиной, 2, банк “VS bank”, но там бутылка разбилась, повредив окно, и пожара не произошло в помещении банка», — говорится в сообщении.