Fox: у напавшего на конгрессмена США нашли список потенциальных жертв

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Джеймс Ходжкинсон, ранивший 14 июня конгрессмена Стивена Скалиса во время тренировки на бейсбольном поле, имел список потенциальных жертв из партии республиканцев. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

Рукописный список обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в фургоне, который принадлежал Ходжкинсону. Среди перечисленных в нем имен — члены Палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

В среду 14 июня 66-летний житель штата Иллинойс открыл огонь по членам Конгресса США, тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния). Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис был ранен в бедро и доставлен в больницу.

По последним данным, его состояние улучшилось, но остается критическим. Помимо конгрессмена, травмы получили помощники законодателей и сотрудники полиции.

Как сообщает телеканал со ссылкой на следователей, Ходжкинсон действовал в одиночку. Ранее его задерживала полиция за применение физического насилия и вождение в пьяном виде.