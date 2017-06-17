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07:30 (мск), источник: ТАСС

Fox: у напавшего на конгрессмена США нашли список потенциальных жертв

Его обнаружили сотрудники ФБР при обыске в фургоне, который принадлежал Джеймсу Ходжкинсону.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Джеймс Ходжкинсон, ранивший 14 июня конгрессмена Стивена Скалиса во время тренировки на бейсбольном поле, имел список потенциальных жертв из партии республиканцев. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

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Рукописный список обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в фургоне, который принадлежал Ходжкинсону. Среди перечисленных в нем имен — члены Палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

В среду 14 июня 66-летний житель штата Иллинойс открыл огонь по членам Конгресса США, тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния). Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис был ранен в бедро и доставлен в больницу.

По последним данным, его состояние улучшилось, но остается критическим. Помимо конгрессмена, травмы получили помощники законодателей и сотрудники полиции.

Как сообщает телеканал со ссылкой на следователей, Ходжкинсон действовал в одиночку. Ранее его задерживала полиция за применение физического насилия и вождение в пьяном виде.

Комментарии
2
А Б
Увы, в любой стране всегда были и будут люди с отклонениями в психике, которые, находясь в состоянии дистресса, не могут контролировать своё поведение, что и приводит к таким трагическим последствиям.
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Пильгун Сергей
Его Путин завербовал и нанял!!!
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