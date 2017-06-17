Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Пара ведет свободную от еды жизнь
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Теракт в Лондоне
08:44 (мск), источник: Zakon.kz

В погоне за мотоциклистом в ДТП попала полицейская машина

Полицейское авто вынесло на трамвайные пути и остановиться удалось лишь после удара о столб.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сотрудники полиции двигались по проспекту Абая на запад. На перекрестке с улицей Тлендиева они заметили мотоциклиста, у которого отсутствовал государственный номерной знак, передает Zakon.kz.

Читайте также
Пьяный водитель «Мерседеса» столкнулся с экскаватором в Костанае

Полицейские приказали мотоциклисту припарковаться у обочины, однако в ответ увидели неприличный жест в виде среднего пальца. Водитель мотоцикла начал уходить от полиции, и доехав до Утеген батыра свернул вниз.

Стражи порядка продолжили преследование. Подъехав к улице Толе би, мотоциклист резко повернул вправо, а полицейские ехали за ним. Позже, как рассказал сотрудник полиции, в какой-то момент он понял, что на его машине перестали работать тормоза, и он резко дернул ручной тормоз. От этого автомобиль занесло, и машина боком ударила мотоцикл.

От сильного удара двухколесное транспортное средство откинуло в сторону. Полицейское авто вынесло на трамвайные пути и остановиться удалось лишь после удара о столб. Как стало известно позже, у мотоциклиста не было удостоверения личности и документов на мотоцикл. Он тщательно скрывал свое лицо под шлемом, при этом угрожая полиции прессой. Водителя забрали для дальнейших разбирательств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕТС и В2В-Center запускают площадку ЕТС-Тендер для корпоративных закупок
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
Следователи возбудили два новых дела в отношении главы Чебоксар
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Путин посетит матч открытия Кубка конфедераций по футболу
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Трамп отчитался о своих доходах за 2016 год
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь