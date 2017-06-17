В погоне за мотоциклистом в ДТП попала полицейская машина

Сотрудники полиции двигались по проспекту Абая на запад. На перекрестке с улицей Тлендиева они заметили мотоциклиста, у которого отсутствовал государственный номерной знак, передает Zakon.kz.

Полицейские приказали мотоциклисту припарковаться у обочины, однако в ответ увидели неприличный жест в виде среднего пальца. Водитель мотоцикла начал уходить от полиции, и доехав до Утеген батыра свернул вниз.

Стражи порядка продолжили преследование. Подъехав к улице Толе би, мотоциклист резко повернул вправо, а полицейские ехали за ним. Позже, как рассказал сотрудник полиции, в какой-то момент он понял, что на его машине перестали работать тормоза, и он резко дернул ручной тормоз. От этого автомобиль занесло, и машина боком ударила мотоцикл.

От сильного удара двухколесное транспортное средство откинуло в сторону. Полицейское авто вынесло на трамвайные пути и остановиться удалось лишь после удара о столб. Как стало известно позже, у мотоциклиста не было удостоверения личности и документов на мотоцикл. Он тщательно скрывал свое лицо под шлемом, при этом угрожая полиции прессой. Водителя забрали для дальнейших разбирательств.