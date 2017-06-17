В селе под Омском 91-летнюю пенсионерку забодал бык

В Красноярке после нападения быка стала инвалидом 91-летняя местная жительница. Как рассказывает «12 канал», Мария Колмогорова ещё недавно была весьма бодрой и энергичной для своего возраста. Но 8 мая она получила тяжёлую травму. В палисаднике у ворот на старушку напал бык. Животное набросилось на старушку со спины, сбило с ног рогами и покатило к воротам. На крики пенсионерки из дома выскочили родственники. Бык убежал. С тех пор сельчанка уже больше месяца практически не встаёт с постели. Ходить она может только с помощью других людей и держась за ходунки.

По закону владельца животного можно привлечь к ответственности. Мария Колмогорова запомнила, что бык был чёрным. Но установить его хозяина до сих пор не удалось. Очень многие жители Красноярки экономят на услугах пастухов. Месяц присмотра за одним животным стоит 900 рублей. Не желающие расставаться с этой суммой сельчане выпускают коров и быков «в свободное плавание». Беспризорный скот бродит по улицам села и пасётся, где придётся. Местные жители и гости ходят по Красноярке, постоянно оглядываясь: опасаются, что вот-вот их поднимут на рога чьи-нибудь бык или корова.