Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Йога защищает от рака и депрессии
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей» - СМИ
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
12:19 (мск), источник: Om1.ru

В селе под Омском 91-летнюю пенсионерку забодал бык

Сейчас пожилая женщина прикована к постели. Владельца быка найти так и не удалось.

В Красноярке после нападения быка стала инвалидом 91-летняя местная жительница. Как рассказывает «12 канал», Мария Колмогорова ещё недавно была весьма бодрой и энергичной для своего возраста. Но 8 мая она получила тяжёлую травму. В палисаднике у ворот на старушку напал бык. Животное набросилось на старушку со спины, сбило с ног рогами и покатило к воротам. На крики пенсионерки из дома выскочили родственники. Бык убежал. С тех пор сельчанка уже больше месяца практически не встаёт с постели. Ходить она может только с помощью других людей и держась за ходунки.

По закону владельца животного можно привлечь к ответственности. Мария Колмогорова запомнила, что бык был чёрным. Но установить его хозяина до сих пор не удалось. Очень многие жители Красноярки экономят на услугах пастухов. Месяц присмотра за одним животным стоит 900 рублей. Не желающие расставаться с этой суммой сельчане выпускают коров и быков «в свободное плавание». Беспризорный скот бродит по улицам села и пасётся, где придётся. Местные жители и гости ходят по Красноярке, постоянно оглядываясь: опасаются, что вот-вот их поднимут на рога чьи-нибудь бык или корова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец ребёнка-инвалида сломал нос охраннику Омского цирка
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Ройзмана выдвинут кандидатом в губернаторы 19 июня
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь