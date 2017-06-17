Беременная женщина пострадала при попытке ограбления аптеки в Актау

Происшествие случилось 16 июня в аптеке, расположенной в 151 доме 3 микрорайона Актау. По словам очевидцев, в аптеке на момент инцидента находилась беременная женщина-фармацевт.

«Это наша соседка, она на восьмом месяце беременности. Женщина так испугалась, что у нее отказали ноги, ее забрала скорая помощь», — прокомментировали очевидцы.

По их словам, житель 61 дома, увидев злоумышленника, погнался за ним и задержал. По горячим следам на место происшествия прибыли сотрудники полиции, в настоящее время ведется осмотр места происшествия. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, информация уточняется.