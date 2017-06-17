В Москве полицейский получил ножевое ранение во время задержания угонщика

«16 мая на ул. Маршала Голованова полицейский водитель патрульно-постовой службы по району Южное Бутово г. Москвы заметил неизвестного, который разбил стекло в автомобиле “Вольво” и пытался ее вскрыть», — говорится в сообщении.

Полицейский попытался задержать подозреваемого, но мужчина ударил сотрудника полиции ножом и скрылся. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.