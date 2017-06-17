Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Что дарить врачам: главные правила
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Шестидневная война
10:48 (мск), источник: Интерфакс

В Москве полицейский получил ножевое ранение во время задержания угонщика

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Полицейский получил ножевые ранения при задержании мужчины, планировавшего угон автомобиля на юге Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«16 мая на ул. Маршала Голованова полицейский водитель патрульно-постовой службы по району Южное Бутово г. Москвы заметил неизвестного, который разбил стекло в автомобиле “Вольво” и пытался ее вскрыть», — говорится в сообщении.

Полицейский попытался задержать подозреваемого, но мужчина ударил сотрудника полиции ножом и скрылся. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.

По информации пресс-службы, в ходе розыска по кварталу Грайвороново сотрудниками ведомства был задержан подозреваемый 1979 года рождения, оказавшийся безработным.

Комментарии
2
О И
Скорейшего выздоровления, но непонятно почему сотрудник не применил табельное оружие
ОтветитьСсылкаПожаловаться
О И
Скоре
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Трамп отчитался о своих доходах за 2016 год
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь