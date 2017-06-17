В Москве полицейский получил ножевое ранение во время задержания угонщика
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Полицейский получил ножевые ранения при задержании мужчины, планировавшего угон автомобиля на юге Москвы, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Полицейский получил ножевые ранения при задержании мужчины, планировавшего угон автомобиля на юге Москвы, сообщили «Интерфаксу» в
«16 мая на ул. Маршала Голованова полицейский водитель
Полицейский попытался задержать подозреваемого, но мужчина ударил сотрудника полиции ножом и скрылся. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.
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