Стая собак стала причиной серьезного ДТП в Приморье

Как рассказали очевидцы, группа мотоциклистов двигались со стороны ул. Бородинской в сторону Рудневского моста.

В это время около одного из расположенных вдоль дороги кафе находилась стая собак,. В какой-то момент животные начали перебегать дорогу, чем и спровоцировали одного из мотоциклистов выехать на встречную полосу, дабы избежать столкновения перебегающими с животными, в этот момент, по встречной полосе двигался Toyota Land Cruiser Prado, под который и залетел мотоцикл Yamaha.

Байкер и его пассажир слетели с мотоцикла, поэтому уберегли себя от получения тяжёлых травм. Прибывшие медики осмотрели пострадавших и не выявили причин для госпитализации.

Однако оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, Prado потребуется ремонт передней части автомобиля, а вот мотоцикл Yamaha восстановлению не подлежит.

Виктор Бруевич.