Стая собак стала причиной серьезного ДТП в Приморье
Стая собак стала причиной ДТП в Приморье, об этом сообщает ИА «Дейта».
Стая собак стала причиной ДТП в Приморье, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали очевидцы, группа мотоциклистов двигались со стороны ул. Бородинской в сторону Рудневского моста.
В это время около одного из расположенных вдоль дороги кафе находилась стая собак,. В
Байкер и его пассажир слетели с мотоцикла, поэтому уберегли себя от получения тяжёлых травм. Прибывшие медики осмотрели пострадавших и не выявили причин для госпитализации.
Однако оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, Prado потребуется ремонт передней части автомобиля, а вот мотоцикл Yamaha восстановлению не подлежит.
Виктор Бруевич.