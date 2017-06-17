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10:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Стая собак стала причиной серьезного ДТП в Приморье

Стая собак стала причиной ДТП в Приморье, об этом сообщает ИА «Дейта».

Как рассказали очевидцы, группа мотоциклистов двигались со стороны ул. Бородинской в сторону Рудневского моста.

В это время около одного из расположенных вдоль дороги кафе находилась стая собак,. В какой-то момент животные начали перебегать дорогу, чем и спровоцировали одного из мотоциклистов выехать на встречную полосу, дабы избежать столкновения перебегающими с животными, в этот момент, по встречной полосе двигался Toyota Land Cruiser Prado, под который и залетел мотоцикл Yamaha.

Байкер и его пассажир слетели с мотоцикла, поэтому уберегли себя от получения тяжёлых травм. Прибывшие медики осмотрели пострадавших и не выявили причин для госпитализации.

Однако оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, Prado потребуется ремонт передней части автомобиля, а вот мотоцикл Yamaha восстановлению не подлежит.

Виктор Бруевич.

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