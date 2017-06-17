Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Йога защищает от рака и депрессии
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Шестидневная война
10:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Харькове автомобиль протаранил троллейбус

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Водителя и четверых пассажиров троллейбуса госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Харькове столкнулись троллейбус с автомобилем, в результате один человек погиб, пятеро — получили травмы, сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Читайте также
В Луцке парень осужден на пять лет за убийство котят

По его словам, авария произошла сегодня, 17 июня, в 6:55 на улице Ахсарова. Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался по маршруту № 2. В Харькове троллейбус столкнулся с автомобилем.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Водителя и четверых пассажиров троллейбуса госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Слить солярку: Европа объявила войну дизельным автомобилям
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Трамп отчитался о своих доходах за 2016 год
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь