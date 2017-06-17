В Харькове автомобиль протаранил троллейбус

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Харькове столкнулись троллейбус с автомобилем, в результате один человек погиб, пятеро — получили травмы, сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

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По его словам, авария произошла сегодня, 17 июня, в 6:55 на улице Ахсарова. Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался по маршруту № 2. В Харькове троллейбус столкнулся с автомобилем.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Водителя и четверых пассажиров троллейбуса госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.