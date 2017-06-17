Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Найдены «гены бессонницы»
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей» - СМИ
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка - СМИ
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Скончался Гельмут Коль
14События недели в фотографиях
16:47 (мск), источник: Om1.ru

Отец ребёнка-инвалида сломал нос охраннику Омского цирка

В своей жалобе на то, что его дочь-инвалида не пропускали на представление, омич исказил факты: администрация цирка прокомментировала конфликт между посетителями и охраной.

Накануне в «Коммерческих вестях» была опубликована жалоба омича, ребёнка которого охрана отказывалась пускать на цирковое представление. По словам мужчины, охранник закрыл вход перед его страдающей ДЦП дочерью и велел семье заходить в зал через второй этаж. Когда омич начал возмущаться, охранник сломал ему челюсть. Этот инцидент прокомментировала Om1.ru директор Омского цирка Елена Агафонова.

Директор не отрицает: конфликт между посетителем и сотрудником ЧОП «Гордес» действительно произошёл. Но вовсе не по той причине, о которой говорит омич. Мужчина с ребёнком и его няней пытались пройти в зрительный зал через служебный вход для установки оборудования.

Елена Агафонова, директор Омского цирка:

— В тот день через боковой вход была установлена лебёдка. Она находилась под напряжением. Поэтому у двери был выставлен сотрудник охраны, который в целях безопасности никого через этот вход не пропускал. Данная семья хотела пройти через служебный вход. Охранник им не разрешил — и получил с разбега удар в нос от папы. Цирк вызвал полицию и скорую помощь для охранника. «Скорая» забрала охранника с перебитым носом. Во время представления папу не тревожили, чтобы не пугать публику. Полицейские дождались антракта и его опросили. После этого семья досмотрела всё представление практически до конца. Подчёркиваю, что Омский цирк крайне доброжелательно относится к инвалидам, но людей через служебный вход не пропускали ради их безопасности, в том числе ради безопасности самого ребёнка.

В то, что охранник сломал зрителю челюсть, сотрудники цирка не верят — полагают, что человек с такой тяжёлой травмой не смог бы досидеть до конца шоу.

Елена Агафонова, директор Омского цирка:

— Я проводила внутреннее расследование. Все свидетели этой сцены говорят: к папе никто не прикасался.

Своё расследование проводит и полиция. Сотрудникам омского УМВД предстоит разобраться, на чьей стороне правда. С результатами проверки они наверняка познакомят общественность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец ребёнка-инвалида сломал нос охраннику Омского цирка
Путин: ужесточение санкций не поставит нас в тупик
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Матч с участием сборной России откроет Кубок конфедераций
Путин: президент РАН не должен выдвигаться главой государства
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Адвокат Сноудена выступил против запрета анонимности в интернете
Опубликованы итоги голосования по проекту реновации
Спорт
«Задача России — выиграть Кубок конфедераций» В субботу, 17 июня, в России стартует Кубок конфедераций — международный турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь