Отец ребёнка-инвалида сломал нос охраннику Омского цирка

Накануне в «Коммерческих вестях» была опубликована жалоба омича, ребёнка которого охрана отказывалась пускать на цирковое представление. По словам мужчины, охранник закрыл вход перед его страдающей ДЦП дочерью и велел семье заходить в зал через второй этаж. Когда омич начал возмущаться, охранник сломал ему челюсть. Этот инцидент прокомментировала Om1.ru директор Омского цирка Елена Агафонова.

Директор не отрицает: конфликт между посетителем и сотрудником ЧОП «Гордес» действительно произошёл. Но вовсе не по той причине, о которой говорит омич. Мужчина с ребёнком и его няней пытались пройти в зрительный зал через служебный вход для установки оборудования.

Елена Агафонова, директор Омского цирка:

— В тот день через боковой вход была установлена лебёдка. Она находилась под напряжением. Поэтому у двери был выставлен сотрудник охраны, который в целях безопасности никого через этот вход не пропускал. Данная семья хотела пройти через служебный вход. Охранник им не разрешил — и получил с разбега удар в нос от папы. Цирк вызвал полицию и скорую помощь для охранника. «Скорая» забрала охранника с перебитым носом. Во время представления папу не тревожили, чтобы не пугать публику. Полицейские дождались антракта и его опросили. После этого семья досмотрела всё представление практически до конца. Подчёркиваю, что Омский цирк крайне доброжелательно относится к инвалидам, но людей через служебный вход не пропускали ради их безопасности, в том числе ради безопасности самого ребёнка.

В то, что охранник сломал зрителю челюсть, сотрудники цирка не верят — полагают, что человек с такой тяжёлой травмой не смог бы досидеть до конца шоу.

Елена Агафонова, директор Омского цирка:

— Я проводила внутреннее расследование. Все свидетели этой сцены говорят: к папе никто не прикасался.

Своё расследование проводит и полиция. Сотрудникам омского УМВД предстоит разобраться, на чьей стороне правда. С результатами проверки они наверняка познакомят общественность.