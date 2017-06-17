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12:23 (мск), источник: Publika.md

Страшное ДТП на трассе Кишинёв-Чимишлия: двое погибли, восемь оказались в больнице

Два человека погибли и восемь попали в больницу в результате автокатастрофы, произошедшей вчера в Чимишлийском районе.

Источник: Publika.md

Микроавтобус рейса Чадыр-Лунга-Кишинев столкнулся с легковушкой и вылетел в кювет.

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Пассажиры говорят, что водитель маршрутки правил не нарушал.

Как заявили в полиции, легковушка ехала со скоростью около ста километров в час. Водитель решился на опасный маневр.

«На место происшествия для выяснения обстоятельств ДПТ прибыла оперативная группа. По словам пассажиров, водитель маршрутки пытался избежать столкновения, но не смог», — сказал глава ИП Чимишлии Дан Пырлич.

Погиб водитель автомобиля и один из пассажиров маршрутки. По словам врачей, четыре человека получили незначительные травмы, еще четверо были госпитализированы.

«Двое пациентов в тяжелом состоянии. У них — множественные травмы. Одного, с разрывом печени, срочно отправили в операционную», — отметила директор районной больницы Чимишлии Марианна Флоря.

Точные обстоятельства ДТП установят в ходе следствия.

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