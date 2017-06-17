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12:01 (мск), источник: РИА Новости

В Москве пресекли хищение пяти миллиардов рублей при строительстве жилья

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военные столичные прокуроры с начала года пресекли хищение свыше 5 миллиардов рублей, которые были выделены на строительство жилья для военнослужащих в Москве, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Источник: РИА Новости

По словам московского городского военного прокурора генерал-майора юстиции Владислава Приходченко, совместными усилиями решены проблемы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию долгостроев, в том числе жилых домов на улицах Большая Очаковская и Синявинская в Москве.

«С начала года по требованию столичных военных прокуроров устранены более 300 нарушений закона, по материалам военных прокуроров возбуждено почти 50 дел об административных правонарушениях и два уголовных дела, пресечены хищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военнослужащих, на сумму свыше пяти миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, распространенными нарушениями остаются несоблюдение сроков и качества выполнения работ, привлечение к строительству субподрядных организаций, не способных выполнить договорные обязательства, строительство в отсутствие проектной и разрешительной документации.

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