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15:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге сгорел подземный паркинг: закоптилось около сотни машин

В Екатеринбурге сгорел подземный паркинг с автомобилями. Как передает корреспондент Накануне.RU, ЧП произошло утром на Краснолесье.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на место оперативно выехали пожарные расчеты. По прибытию огнеборцами было обнаружено сильное задымление.

«На площади 12 кв.м сгорели легковые автомобили: Mitsubishi Lancer, Toyota Yaris, Hyundai Solaris в подземном паркинге, расположенном в муниципальном 15-этажном жилом доме. Есть пострадавший. До прибытия пожарных по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них семь детей», — уточнили в ведомстве.

В итоге ранг пожара был поднят до 1 бис, так как имелись сложности в тушении: был затруднен проезд к дому и отсутствовал доступ в подземную парковку, так как все двери были закрыты. Всего на парковке закоптилось около сотни машин.

В тушении были задействованы семь единиц техники и 25 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около 10 утра.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, утром 17 июня в дежурную часть отдела полиции № 8 поступил сигнал от медиков «скорой помощи» о том, что к ним поступил мужчина с ожогами. Пациент был доставлен с адреса Краснолесье, 161.

«В настоящее время пострадавшему оказывается помощь. Когда станет возможно, он будет опрошен по поводу обстоятельств получения травм. По факту возгорания автотранспорта по адресу Краснолесье, 155 в полицию никаких сообщений ни от граждан, ни от сотрудников МЧС не поступало. По факту инцидента полицией будет проведена тщательная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — заверили в МВД.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», известно, что мужчина, получивший ожоги, является владельцем одной из машин. По предварительной информации, когда он пытался завести автомобиль, произошло возгорание.

Причина пожара устанавливается. Как уточнили в МЧС, поджог исключен.

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