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18:34 (мск), источник: Новый Калининград

Из квартиры 40-летней калининградки украли дизайнерское кольцо за 100 тысяч рублей

Дизайнерское украшение полицейские обнаружили в одном из ломбардов.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Калининграду раскрыли кражу золотого кольца стоимостью 100 тысяч рублей из квартиры 40-летней горожанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Дизайнерское украшение полицейские обнаружили в одном из ломбардов, после чего изъяли его и передали владелице. Установлено, что к хищению имущества причастна 31-летняя калининградка, которая оказывала потерпевшей помощь в ведении домашнего хозяйства.

По предварительным данным, злоумышленница, увидев большое количество ювелирных украшений, хранившихся в квартире, решила похитить одно из них в надежде, что хозяйка не заметит пропажи. Но ювелирное изделие оказалось самым любимым и ценным для потерпевшей.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба».

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