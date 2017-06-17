Из квартиры 40-летней калининградки украли дизайнерское кольцо за 100 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Калининграду раскрыли кражу золотого кольца стоимостью 100 тысяч рублей из квартиры 40-летней горожанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Дизайнерское украшение полицейские обнаружили в одном из ломбардов, после чего изъяли его и передали владелице. Установлено, что к хищению имущества причастна 31-летняя калининградка, которая оказывала потерпевшей помощь в ведении домашнего хозяйства.

По предварительным данным, злоумышленница, увидев большое количество ювелирных украшений, хранившихся в квартире, решила похитить одно из них в надежде, что хозяйка не заметит пропажи. Но ювелирное изделие оказалось самым любимым и ценным для потерпевшей.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба».