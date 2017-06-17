Возле Борисова УАЗ сбил четырех байкеров

Трое из них получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы.

Очевидцы сообщают о том, что ДТП произошло в Борисовском районе вечером 16 июня.

Примерно в 19−30 на 434 километре автотрассы Брест-Минск-граница РФ (М1) возле развязки Борисов-Березино УАЗ врезался в колонну байкеров, двигавшуюся в направлении Борисова.

На месте аварии работала оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется опрос свидетелей, пишет БЕЛТА.