Возле Борисова УАЗ сбил четырех байкеров
В результате ДТП по предварительным данным четыре мотоциклиста получили ранения разной степени тяжести.
В результате ДТП по предварительным данным четыре мотоциклиста получили ранения разной степени тяжести.
Трое из них получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы.
Очевидцы сообщают о том, что ДТП произошло в Борисовском районе вечером 16 июня.
Примерно в 19−30 на 434 километре автотрассы
На месте аварии работала
По некоторым сведениям, один УАЗ тянул на жесткой сцепке другой. В