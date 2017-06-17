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14:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Возле Борисова УАЗ сбил четырех байкеров

В результате ДТП по предварительным данным четыре мотоциклиста получили ранения разной степени тяжести.

Источник: Ежедневник.by

Трое из них получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы.

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Очевидцы сообщают о том, что ДТП произошло в Борисовском районе вечером 16 июня.

Примерно в 19−30 на 434 километре автотрассы Брест-Минск-граница РФ (М1) возле развязки Борисов-Березино УАЗ врезался в колонну байкеров, двигавшуюся в направлении Борисова.

На месте аварии работала оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется опрос свидетелей, пишет БЕЛТА.

По некоторым сведениям, один УАЗ тянул на жесткой сцепке другой. В какой-то момент они начали перестроение в соседнюю полосу, по которой двигались семь мотоциклистов. Трое из них успели проехать, однако четыре не успели уйти от столкновения.

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