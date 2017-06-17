Челябинец умер в центре города, не дождавшись медиков
По предварительным данным, мужчина скончался от инфаркта.
По предварительным данным, мужчина скончался от инфаркта.
В пятницу, 16 июня, в центре Челябинска на остановке скончался мужчина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Мужчине внезапно стало плохо и он упал. Свидетели происшествия сразу вызвали «скорую» и стали оказывать первую помощь. Однако врачи появились только через 40 минут и констатировали смерть.
По предварительным данным, мужчина скончался от инфаркта.