Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Пара ведет свободную от еды жизнь
Меркель поддержала демарш МИДа Германии против решения США по РФ
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей» - СМИ
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
14:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинец умер в центре города, не дождавшись медиков

По предварительным данным, мужчина скончался от инфаркта.

В пятницу, 16 июня, в центре Челябинска на остановке скончался мужчина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мужчине внезапно стало плохо и он упал. Свидетели происшествия сразу вызвали «скорую» и стали оказывать первую помощь. Однако врачи появились только через 40 минут и констатировали смерть.

По предварительным данным, мужчина скончался от инфаркта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: фото стрелка и его предсмертная записка
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Бойня в Кратове: фото стрелка и его предсмертная записка
Путин: ужесточение санкций не поставит нас в тупик
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Матч с участием сборной России откроет Кубок конфедераций
Путин: президент РАН не должен выдвигаться главой государства
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Ройзмана выдвинут кандидатом в губернаторы 19 июня
Спорт
«Задача России — выиграть Кубок конфедераций» В субботу, 17 июня, в России стартует Кубок конфедераций — международный турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь