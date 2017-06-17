Похититель коров из Ростовской области продавал их на убой

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 29-летний житель Зерноградского района. Полицейские выяснили, что он похитил с фермы четырех коров, забил и разделал их, после чего погрузил в автомобиль с целью дальнейшей продажи.

Кроме того, полиция установила, что ранее задержанный неоднократно похищал с территории данной фермы коров. Общая сумма ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей, сообщили в ведомстве.