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16:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Похититель коров из Ростовской области продавал их на убой

Подозреваемого в серии краж КРС задержали полицейские Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в дежурную часть ОМВД России по Сальскому району поступило сообщение о краже крупного рогатого скота с территории одной из ферм.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 29-летний житель Зерноградского района. Полицейские выяснили, что он похитил с фермы четырех коров, забил и разделал их, после чего погрузил в автомобиль с целью дальнейшей продажи.

Кроме того, полиция установила, что ранее задержанный неоднократно похищал с территории данной фермы коров. Общая сумма ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей, сообщили в ведомстве.

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