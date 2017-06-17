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14:07 (мск), источник: Sputnik.by

Крановщик упал с высоты 15 метров в Пинске — мужчина в реанимации

Спасателей о ЧП проинформировали медики — работникам скорой нужна была помощь в спуске пострадавшего с крана.

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Крановщик одного из пинских предприятий получил серьезные травмы при падении с высоты, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

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Инцидент в районном центре произошел в субботу утром: спасателей о ЧП проинформировали медики — работникам скорой нужна была помощь в спуске пострадавшего с крана.

По информации МЧС, мужчина упал на площадку башенного крана-лесопогрузчика и находится на высоте 10 метров, там же ему оказывали первую помощь прибывшие на место происшествия сотрудники бригады неотложки.

Спасатели сняли 55-летнего пострадавшего с крана, мужчина был срочно доставлен в реанимацию Пинской центральной районной больницы. Врачи его состояние оценивают как тяжелое.

По предварительной информации, падение крановщика произошло потому, что он, спускаясь вниз по лестнице крана, внезапно почувствовал недомогание.

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