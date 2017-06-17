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18:36 (мск), источник: Вести - Калининград

Старшего следователя Следственного комитета задержали за взятку

В отношении старшего следователя по Центральному району Калининграда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере).

Как сообщает региональное управление СКР, в феврале этого года в производстве старшего следователя находился материал доследственной проверки по сообщению о совершении насильственных действий сексуального характера, по результатам которой им вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В период с 15 мая по 15 июня 2017 года подполковник юстиции предложил передать ему взятку в 70 тыс. руб. за вынесения постановления об отказе. Вечером 6 июня 2017 года следователь лично получил первую часть — 35 тыс. руб. Вторая часть была передана вечером 15 июня, после чего следователь был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемый допрошен, проводятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по делу. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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