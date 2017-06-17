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18:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде полиция разыскивает 21-летнего молодого человека

Жителя региона подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: 39.мвд.рф

В Калининграде полицейские разыскивают 21-летнего Рамида Рамиза Оглы Гараева, который скрывается от суда. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту Калиннинград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы разыскиваемого: на вид — 20−22 года, рост — 175 сантиметров, волосы тёмные, стрижка короткая, худощавого телосложения.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Рамида Гараева, сообщить по телефонам: 552−473, 8−911−487−64−88, 02 или 102.

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