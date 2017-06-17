В Калининграде полиция разыскивает 21-летнего молодого человека

В Калининграде полицейские разыскивают 21-летнего Рамида Рамиза Оглы Гараева, который скрывается от суда. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту Калиннинград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы разыскиваемого: на вид — 20−22 года, рост — 175 сантиметров, волосы тёмные, стрижка короткая, худощавого телосложения.